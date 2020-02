Окон бил смазан след цяла година резерва в Мерцедес

Дебютантът за отбора на Рено Естебан Окон призна, че бил смазан след цяла година престой като резервен пилот в Мерцедес. Окон отпадна от Рейсинг Пойнт в края на 2018 и прие работата в симулатора на Сребърните стрели, защото нямаше опция за редовно място на стартовата решетка. Естебан сподели, че отсъствието от състезанията му е коствало много.

"Миналият сезон беше много изтощителен. Случвало се е да не спя по два дни – луда работа, толкова много пътувах, толкова много часове прекарвах в симулатора и други неща за Мерцедес. Използваха ме добре, но много".

"Честно казано, след тестовете в Абу Даби бях отслабнал повече от всякога. На практика бях смазан от тази година".

Въпреки това, французинът сподели, че сега влиза в новия сезон "по-силен от всякога". Естебан е един от най-високите пилоти на стартовата решетка, така че правилото за минимално тегло (което влезе в сила през 2019) работи в негова полза. През зимата той е тренирал много усилено: "Качих четири килограма и половина в мускули, което е добре за два месеца. Доволен съм, това е добра база за начало.

