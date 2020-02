Ето колата, с която Мерцедес ще защитават титлата във Ф1

Отборът на Мерцедес показа болида, с който ще бранят и през 2020 своята безпрецедентна поредица от титли. Първите изображения на обновената цветова визия на W11 бяха публикувани по-рано през седмицата, но днес тя вече е представена върху новата кола.

Мерцедес спечелиха всичките 12 титли от навлизането в турбо хибридната ера – шест при пилотите и шест при конструкторите. С успеха от 2019 тимът от Бракли настигна предишния рекорд, отбелязан от Ферари.

Ако тази година Мерцедес продължи доминацията си, ще стане първият отбор, записал седем шампионата подред; ако Люис Хамилтън защити титлата си от 2019, ще изравни рекорда на Михаел Шумахер, който досега беше смятан за недостижим.

Хамилтън започва 2020 със само 7 победи по-малко от Шумахер, който има 91; освен това, Люис изостава само с 4 подиума от рекордните 155. 35-годишният британец няма намерение да се отказва скоро, така че "най-доброто предстои"…

Love is in the air Introducing the #W11!! pic.twitter.com/E4UaT84DRl