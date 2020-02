Торо Росо остана в историята, ето го Алфа Таури

Името Торо Росо остана в историята, след като ребрандираният тим Алфа Таури представи своя първи болид, кръстен АТ01. Алфа Таури е марка дрехи, създадена под шапката на Ред Бул през 2016, а идеята с преименуването на отбора е брандът да получи световна популярност.

Церемонията беше много ефектна, а и необичайна за традициите на Формула 1. Колата беше показана в Хангар 7 в Залцбург, където се проведе и модно дефиле, а същевременно в Милано, където е централата на компанията за дрехи, реплика на болида беше показана на един от централните площади.

Визията на АТ01 е различна от тази на Торо Росо: цветовете са преобладаващо бяло и тъмно синьо, като само логото на Хонда е в червено. Върху шасито е останал стилизиран силует на бик, за да напомня връзката с Ред Бул. Като цяло няма лога на други спонсори.

"Целта ни ще бъде да сме сред топ 5 на конструкторите в шампионата" заяви шефът на тима Франц Тост. Утре болидът ще бъде тестван за първи път в Италия.

