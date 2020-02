През очите на пилота на Алфа Таури (видео)

Отборът на Алфа Таури представи своя болид АТ01 в петък вечер, а в събота сутрин Даниил Квят излезе на пистата за първи тестови обиколки. Бившият тим на Торо Росо започва нова ера в своето съществуване. Колата им за 2020 на практика е копие на Ред Бул от миналия сезон. Това не е някаква новост, но в случая е важно да се отбележи, че RB15 беше много силен болид в края на годината.

Jump onboard with @kvyatofficial as he takes the AT01 for a spin #AlphaTauri #F1 pic.twitter.com/857YGGcNL8