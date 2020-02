Единствено Хамилтън е на нивото на Сена

Легендата на Формула 1 Герхард Бергер е на мнение, че Люис Хамилтън е единственият пилот, който е на нивото на Айртон Сена. Според него бразилецът е най-великият в историята на спорта. Въпреки че Сена няма толкова много постижения в своята кариера, колкото Шумахер и Хамилтън, почти всеки, който се е състезавал с него или е бил свидетел на най-славните му дни, смята, че той е най-великият.

"От видяното по време на моята моторспорт кариера, Хамилтън е единственият, който е на нивото на Айртон Сена. За мен те са двамата най-добри" сподели Бергер. "Нико Розберг му отне един шампионат, но той е единственият, който го предизвика".

"Розберг напусна след този сезон, а Хамилтън остана. Сега той е най-силният пилот на стартовата решетка. Той е непобедим за всеки. Това е реалността, независимо дали ви харесва или не. През последните шест години само Розберг успя да го победи".

