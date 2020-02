Уилямс с напълно нова визия

Отборът на Уилямс публикува първите снимки на новия болид, часове преди да го изкарат на пистата "Каталуния" за обиколки с рекламна цел. Веднага прави впечатление, че дизайнът на FW43 е изцяло променен с доста различни цветове от тези, с които бяхме свикнали години наред.

С промяната на спонсорите и напускането на Rexona, визията се формира около главния спонсор Rokit. Болидът изглежда доста свеж и различен, а самият факт, че е готов навреме за предсезонните тестове, показва подобрение в сравнение с миналата година.

През 2019 беше дъното в кризата на легендарния тим. Всичко започна с пропускането на ценни дни от зимната подготовка в Барселона, а до края на сезона нямаше почти никакво подобрение. Уилямс записаха само една единствена точка, и то главно защото успяха да стигнат до финала в доста обърканото състезание за Гран при на Германия.

