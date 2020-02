Първи снимки на Рено, Уилямс и Хаас от пистата в Барселона

Отборите на Рено, Уилямс и Хаас излязоха на "Каталуния" за първи обиколки от полагащите се филмови дни за рекламни цели. Френският болид R.S.20 се появи за първи път пред света, след като премиерата му миналата седмица премина без нито едно изображение. В кокпита седна новото попълнение на тима Естебан Окон.

Уилямс, които представиха първите кадри на своя FW43 рано сутринта, също използваха испанската писта за първи тест и видеозаснемане. Колата беше подкарана от Джордж Ръсел. Той се пошегува в социалните мрежи, че честта да бъде пръв му се е паднала, защото е най-добре изглеждащият пилот в отбора.

Looking on track!@GeorgeRussell63 takes the FW43 for its first spin pic.twitter.com/JheSOiRiys — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 17, 2020

Хаас също изкараха болида си за първи път на "Каталуния". Премиерата му беше преди почти две седмици, но само с компютърни графики. Сега Ромен Грожан го подкара за първи път на живо.

Breaking cover!



The #VF20 takes to the track for the very first time #HaasF1 pic.twitter.com/aaIuDyKPv8 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 17, 2020

Така всички отбори вече направиха първите си тестове, с изключение на Ферари и Рейсинг Пойнт.