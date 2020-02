Розберг вижда три опции пред Хамилтън

Нико Розберг на практика е единственият опонент на Люис Хамилтън, който е успял да го победи в битката за шампионата във Ф1. Немският пилот положи нечовешки усилия, за да постигне този триумф, след което той предпочете да се пенсионира. Нико може би познава най-добре Люис, но въпреки това не се наема да предполага какво би направил шесткратният световен шампион оттук нататък.

"Може би Люис ще отиде на почивка в Колорадо или пък в Мерцедес или Ферари. Според мен това са трите опции" коментира Розберг. "Трудно ми е да се поставя на негово място. Той е постигнал толкова много, а и се занимава с толкова други неща. Дали ще остане в спорта зависи от представянето на колата, с която разполага".

"Тази година Хамилтън може да се превърне в най-великия на всички времена, ако успее да настигне рекорда на Шумахер, кой ли го е очаквал? Имах късмета да се състезавам и с двамата, но не мога да ги сравня. Михаел се труди изключително много, докато Люис пък влага много страст. Изключителни са".

Люис Хамилтън от своя страна направи коментар, в който се вижда намек, че той едва ли ще иска да напусне Мерцедес: "През 2021 не очаквам да има размествания в топ отборите. Аз свикнах с това, което ми е познато. Не знам какви са намеренията на Себ".

