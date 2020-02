Бътън хвали Верстапен

Дженсън Бътън назова трима пилоти, които са в състояние да предизвикат Люис Хамилтън за титлата през 2020. Сред тях няма никакъв елемент на изненада: става дума за Себастиан Фетел и Шарл Леклер от Ферари и за Макс Верстапен от Ред Бул.

"И двамата пилоти на Ферари ще се постараят да утежнят живота на Хамилтън. Макс е още много млад, но вече има доста опит. Той е невероятно талантлив. Според мен той е най-големият природен талант във Формула 1".

Шампионът от 2009 обърна внимание и на другия пилот на Ред Бул – Алекс Албън: "Той се състезава само от една година, но вече успяхме да го забележим. Надявам се да успее да покаже на какво е способен и какви са границите на неговите възможности, защото подозирам, че още не сме видели най-доброто от него".

