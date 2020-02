Хаас представиха своя VF-20 в питлйна в Барселона

Хаас представи официално своята кола за 2020 в питлейна на пистата "Каталуния". Американският тим още на 6 февруари показа новите си цветове, които са на практика завръщане към оригиналните сиво, червено и черно. По-рано през седмицата видяхме VF-20 по време на обиколките със снимачни и рекламни цели.

Миналата година беше особено трудна за Хаас; те започнаха 2019 с обновена, чисто черна визия и нов главен спонсор. В последствие Рич Енърджи се оказа доста проблематична компания и отношенията им приключиха с пълен разрив. В състезателно отношение отборът също се представи зле. През 2020 Хаас се надяват да изтрият от спомените си последния сезон и да се върнат към добрите впечатления от първите им години.

"Надяваме се, че сме се поучили от грешките си след миналата година, и че ще направим един добър сезон" заяви Кевин Магнусен. "Много се вълнувам за тестовете, убеден съм, че ще имаме добра кола".

Take a ride on board with @RGrosjean as he took the VF-20 out for its very first lap on Monday #HaasF1 pic.twitter.com/2vaGdntg9O