Алфа Ромео показаха последни новия си болид

Отборът на Алфа Ромео показа новия си болид в познатата бяло-червена разцветка. С39 се появи за първи път в Деня на влюбените за филмов тест, като тогава беше тематично боядисан в сиво, наподобяващо змийска кожа, а логото беше под формата на сърце.

По-малко от час преди началото на официалните зимни тестове Кими Райконен и Антонио Джовинаци вдигнаха покривалото. Естетическият дизайн на болида е почти непроменен от миналата година, включено е само логото на новия спонсор Орлен.

