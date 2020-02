Хамилтън и Ботас най-бързи в първия ден от тестовете

Люис Хамилтън даде най-бързо време в първия ден от зимните тестове в Барселона, а съотборникът му Валтери Ботас остана втори. И сутрешната и следобедната сесия преминаха без инциденти и без нито един червен флаг. Нямаше и никаква драма, с изключение на дребни технически проблеми за Дани Квят от Алфа Таури и за резервата на Алфа Ромео Роберт Кубица.

За Ферари цял ден кара Шарл Леклер, тъй като Себастиан Фетел имаше здравословни проблеми. Монегаскът завърши на 1.3 секунди зад Хамилтън и едва единайсето време. Трети се нареди Серхио Перес с Рейсинг пойнт и минимално изоставане от Ботас. Веднага се заговори, че тимовете не са щастливи от факта, че техният болид е почти пълно копие на Мерцедес от 2019.

The first on board lap of 2020...



Take it away, @SChecoPerez!#F1 #F1Testing @RacingPointF1 pic.twitter.com/IUoZwqxIOo