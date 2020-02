Райконен най-бърз във втория ден от зимните тестове

Grosjean spins at Turn 4 and bumps the barriers#F1Testing pic.twitter.com/QQfsELDM89 — Formula 1 (@F1) February 20, 2020

RED FLAG



After going fastest, Kimi grinds to a halt on Day Two of #F1Testing #F1 pic.twitter.com/nIBL0Ra4zh — Formula 1 (@F1) February 20, 2020

Kimi on top at the end of day 2#F1Testing pic.twitter.com/QZFrFj9ty6 — Formula 1 (@F1) February 20, 2020

Кими Райконен с Алфа Ромео записа най-добро време във втория ден от тестовете в Барселона. Като цяло, обаче, отборите заложиха на дълги стинтове и проверка на издръжливостта на колите, а не толкова на бързи обиколки.След като вчера Верстапен завъртя 168 тура, днес на първо място по този показател се нареди Ромен Грожан с Хаас – 158. Французинът даде 11-о време, а сесията му приключи 40 минути преди края, след като се завъртя на завой номер 4 и се удари в стените.Кими направи най-бързата обиколка минути преди да изтече времето с най-меките гуми. Болидът му спря на пистата след завой 9 и предизвика червен флаг. Възможно е неговият Алфа Ромео да е останал без гориво – разпространена практика е по време на тестовете отборите да слагат минимални количества, за да проучат минималните допустими граници.Втори днес остана Серхио Перес с Рейсинг Пойнт, който продължава да се представя силно както по пробег, така и като скорост. Трети остана Даниел Рикардо с Рено, а четвърти Алекс Албън с Алфа Таури.Себастиан Фетел, който вчера не взе участие заради болест, пое щафетата от Шарл Леклер за следобедните тестове на Ферари.