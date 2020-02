Барселона, ден 3: 4 червени флага и Мерцедес на върха

Последният ден от първата седмица на зимни тестове в Барселона беше пълен със събития, четири пъти беше вдиган червен флаг, а Мерцедес оглавиха таблицата по шампионски. Първото прекъсване беше още сутринта, когато SF1000 на Фетел го остави на пистата. Себ загуби доста време, докато механиците оправят колата, но успя да се върне и да завърти общо 100 обиколки до края на деня.

That's one ill SF1000



A slight hiccup for Ferrari and Sebastian Vettel on Day Three of #F1Testing

Малко по-късно Уилямсът на Николас Латифи се повреди точно пред питлейна. Дебютантът все пак успя да направи 72 тура.

След обедната почивка Кевин Магнусен разби своя Хаас в бариерите и за съжаление приключи тестовете преждевременно за американския тим. Причината за катастрофата беше спукана гума, която в общи линии го остави пътник след завой 7.

RED FLAG



Problems for K-Mag - the Haas driver goes into the barriers at Turn 7 #F1Testing

Накрая Даниел Рикардо получи механична повреда в своето Рено и спря на пистата. На излизане от болида той изглеждаше доста ядосан. Половин час по-късно австралиецът се върна на трасето и все пак продължи.

SESSION STOPPED



A spot of bother for Danny Ric as his R.S.20 suddenly loses power #F1Testing

Най-бърза обиколка направи Валтери Ботас, който сутринта записа 1:15.732 (само три десети по-бавно от полпозишъна миналата година). Времето ме не беше подобрено цял ден. Съотборникът му Люис Хамилтън остана втори, но програмата му включваше предимно дълги стинтове.

That's a wrap The Bulls finish week one of #F1Testing with 471 laps on the board #ChargeOn

В отбора на Ферари не се опитаха да се състезават за най-бърза обиколка. Матиа Биното изрази загриженост от темпото на отбора, но едва ли някой взима насериозно приказките на големите отбори преди тестовете. Истината ще се разбере чак в Австралия.