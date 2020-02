Започна вторият предсезонен тест, Кубица най-бърз до обяд

Втората порция предсезонни тестове в Барселона започна на пистата "Каталуния". До обяд в първия ден се оформи необичайна челна тройка: най-добро време даде Роберт Кубица с Алфа Ромео, следван от Пиер Гасли с Алфа Таури и Алекс Албън с Ред Бул.

Себастиан Фетел направи 80 обиколки, но по средата на сесията направи едно завъртане, което предизвика червен флаг. Проблеми имаха и двата болида, задвижвани от Хонда, въпреки че дадоха най-бързи времена: Албън прекара три часа в бокса с неясен проблем, преди да излезе за едва 29 тура, а Гасли още по-малко – 25.

Хамилтън завъртя 88 обиколки с Мерцедес и остана четвърти, но с по-твърди гуми (С2). Уилямс също демонстрираха добро темпо, но Николас Латифи получи проблем с двигателя. Ромен Грожан остана последен с Хаас, но той ще бъде и единственият, който ще продължи да кара и следобед.