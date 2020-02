Кубица остана най-бърз при подновяването на тестовете

Резервният пилот на Алфа Ромео Роберт Кубица даде най-добро време в първия ден от втората седмица на тестове в Барселона. Полякът записа най-бързата обиколка в сутрешната сесия с най-меките смеси на Пирели и резултатът му не беше подобрен до края на деня.

That sweet, sweet data-gathering



What's on the agenda for each week? Rob Smedley explains#F1 #F1Testinghttps://t.co/2mvLOakgwD — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

Втори остана Макс Верстапен с Ред Бул, който направи бързия си опит с гуми медиум. Холандецът допусна две завъртания, като второто при завой 10 прекрати преждевременно програмата на тима. По същото време Дани Квят с Алфа Таури спря на завой 9 и това беше причината за червен флаг.

Verstappen goes for a quick spin in sector three



He's back up to speed, and currently sixth-fastest#F1 #F1Testing pic.twitter.com/55evyOIOCb — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

Трето време даде Серхио Перес, който продължи тенденцията за силно темпо от страна на Рейсинг Пойнт. От четвърто до шесто място се наредиха болидите, задвижвани от Хонда: Квят и Гасли с Алфа Таури останаха пред Албън с Ред Бул, но сутринта всички те имаха технически проблеми.

#GR63 in the car after that engine change



Pushing hard to get it in as many laps as possible before 6pm #F1Testing #WeAreWilliams pic.twitter.com/BX7RHjItZy — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 26, 2020

Класираният на десето място Себастиан Фетел с Ферари стана причина за първия червен флаг за деня: той се завъртя на осми завой, но въпреки това успя да завърти цели 84 обиколки до обедната почивка.

RED FLAG



Seb slides through the gravel at Turn 8



He returns to the pits, but there's gravel to be cleared#F1 #F1Testing pic.twitter.com/RmIeDZ47Wp — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

Латифи с Уилямс направи 48 обиколки, но неговият WF43 спря на девети завой, което доведе също до червен флаг. Все пак механиците успяха да отстранят проблема, така че Джордж Ръсел завърши тестовата програма на тима следобеда.