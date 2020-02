Виетнам е готов да посрещне Формула 1

Уличната писта в Ханой е готова, за да посрещне първото в историята Гран при на Виетнам през април, уверяват промоутърите. Последните 150 метра настилка е била положена миналата седмица. С това е било напълно приключено построяването на трасето с 23 завоя, проектирано от компанията на известния Херман Тилке.

"Подготовката за състезанието върви по план" заяви председателят на корпорацията "Гран при на Виетнам" Ли Нгок Чи. "Надпреварата от Ф1 в Ханой ще се състои, както е планирано. Разбира се, ние следим ситуацията с коронавируса и ще уведомим всички, ако настъпи някаква промяна".

От своя страна шефът на Ф1 Чейс Кери потвърди, че няма промяна в намеренията Гран при на Виетнам да се проведе както е предвидено. "Говорих с организаторите и планирам да отида на място на 16 март, когато ще се връщам от Австралия." Притесненията се появиха, след като Гран при на Китай беше отменено заради разпространението на коронавируса. Виетнам, обаче, обяви, че няколкото заболели в страната са вече излекувани.

Less than 2 months to go! The Pit Building is ready, the stage is set & we are about to the newest circuit to grace the #F1 calendar. The team has been working tirelessly to keep everything on schedule! See you in Hanoi for the first ever F1 VinFast Vietnam Grand Prix!#VietnamGP pic.twitter.com/D0FgcXogG4