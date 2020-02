Фетел оглави класирането до обяд в предпоследния ден от тестовете

Себастиан Фетел показа по-реалистично темпо за отбора на Ферари в предпоследната сутрин от предсезонните тестове в Барселона. Четирикратният световен шампион използва гумите интермедия, тъй като през нощта "Каталуния" беше напоена от дъжд и изсъхваше през първите два часа от сесията. Когато пистата изсъхна, Себ постави меките С4 и записа най-добро време.

Няколко пилоти имаха проблеми, докато настилката беше мокра, като Антонио Джовинаци с Алфа Ромео направи по-голяма катастрофа и предизвика червен флаг. Фетел, Валтери Ботас с Мерцедес и Макс Верстапен с Ред Бул също имаха завъртания на пети завой, като холандецът затъна в чакъла и трябваше да го издърпват.

Второ време даде Ланс Строл, което показва, че добрите резултати на Рейсинг Пойнт от досегашните дни не са случайни. Трети се нареди Николас Латифи с Уилямс, следван от Ландо Норис с Макларън.