Проблеми за двигателя на Мерцедес

Тревожни сигнали за двигателя на Мерцедес се появиха в последните дни от предсезонната подготовка. Неочакван проблем с надеждността принуди Уилямс да сменят три броя от задвижващата единица на шампионите. В сряда болидът изостави Латифи на пистата, което наложи и поредната смяна на мотора.

"Имаме малко проблеми с двигателя, което е притеснително" призна шефът на отбора Клеър Уилямс. "Трети проблем се появи, което ни коства прекалено много пропуснато време на пистата, лош късмет. Мисля, че не е наш проблем, причината не е в колата".

По време на първите тестове миналата седмица се наложи Мерцедес да сменят двигателя на Валтери Ботас. Днес следобед – на петия ден от тестовете – Хамилтън също спря на пистата и предизвика червен флаг.

Worrying signs for Mercedes as Williams take third engine of testing https://t.co/4nQJuutTPK pic.twitter.com/UTuKH0IKfq