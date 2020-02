Ботас най-бърз в последния ден от тестовете

Валтери Ботас върна Мерцедес на върха на класирането в последния ден от предсезонните тестове в Барселона. Първата половина от деня беше посветена на бързи обиколки, а следобед отборите правиха състезателни симулации. Втори се нареди Макс Верстапен с Ред Бул, който остана само на 0.073 сек. зад финландеца. Трети остана Даниел Рикардо, който постигна много добър резултат с едва 0.080 сек. изоставане от Ботас.

Шарл Леклер постигна четвърто време; това предизвика подозрения, че Ферари не показват истинското си темпо, но Матиа Биното – естествено – отрече. Монегаскът, обаче, навъртя завиден километраж с цели 181 обиколки. Зад него остана Люис Хамилтън.

Out of Turn 11 and into Turn 12... A spin and some gravel for @alex_albon #F1Testing #F1 pic.twitter.com/hBeEKJ1rNr

Естебан даде шесто време за Рено, а Серхио Перес остана седми с над 150 обиколки за Рейсинг Пойнт. Карлос Сайнц беше осми пред деветия Джордж Ръсел с Уилямс и Дани Квят с Алфа Таури.

Следващото излизане на писта ще бъде на 13 март в Австралия за първата тренировка преди откриването на сезона.

END OF SESSION



And that means the end of pre-season testing too ‍



Here's how they finished up in Barcelona today



The next time we'll see the drivers on track will be in Melbourne for FP1! #F1 #F1Testing pic.twitter.com/BxcgtaWngm