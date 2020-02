Ферари може и да пропуснат Гран при на Австралия

Появиха се съмнения дали Ферари ще може да вземе участие в откриването на сезона в Мелбърн след две седмици. Причината за това са рестрикциите, наложени заради коронавируса: тъй като Италия е едно от огнищата, тимът иска потвърждение, че членовете на екипа ще бъдат допуснати да пътуват.

В Италия вече бяха отложени редица спортни събития – мачове от Серия А и европейските футболни турнири. Миналия уикенд Скудерията имаше проблеми да заведе членовете на Ф2 отбора в Бахрейн. По тази причина сега Матиа Биното иска предварителни уверения от ФИА, че ограниченията няма да се стоварят върху Ф1.

Евентуални затруднения за Ферари ще се отразят директно и на другите отбори, които ползват услуги от тях – Алфа Таури, Алфа Ромео и Хаас. Биното заяви, че ако трябва четирите тима да пропуснат Гран при на Австралия, то това не би било негово решение.

#F1 Ferrari could pull out of Australian GP due to Coronavirus Quarantine fears https://t.co/jSaBfZPqrb