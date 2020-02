Рикардо е доволен от постигнатото от Рено

Даниел Рикардо остана особено доволен след края на предсезонните тестове в Барселона. Австралиецът записа трето време (1:16.276) в последния ден на минимално изоставане от Мерцедес, което се оказа най-доброто в кариерата му за "Каталуния".

"Не мисля, че някога съм успявал да запиша почти минута и 16 тук. Това ми е най-бързото представяне в Барселона" заяви Рикардо. "Идвам тук от 2007. Това е доста време обикаляне, но ето че най-накрая записах добра обиколка".

"Колата има нужда от още много работа, но свършихме много досега. Подобрихме цялостния баланс, направихме промени по настройките и като цяло надеждността ни е доста силна. Колата е бърза, аз съм бърз, смятам, че сме близо до Макларън, и битката в средата ще е люта".

"Рейсинг Пойнт също изглеждат много добре. Ще бъдат много трудни за побеждаване, поне в първата половина от годината. Уилямс миналата година бяха на опашката, но сега изглежда доста са се подобрили. Ще бъде много яко, ако колоната е събрана".

