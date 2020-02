Хамилтън не харесва гумите на Пирели

Люис Хамилтън разкритикува гумите на Пирели след тестовете в Барселона, тъй като според него те са с прекалено високо налягане. Италианската компания имаше намерение да въведе нови смеси за 2020, но отборите ги отхвърлиха. Така гумите останаха същите като миналата година, само че заради променените характеристики на колите, налягането им трябваше да бъде повишено.

"Донесоха новите гуми за 2020, които се оказаха по-лоши. Сега за нас е по-добре да влезем в новия сезон със същите гуми" коментира Хамилтън. "Лошо е, че ги помпат повече, защото миналата година си бяха добре, но сега са прекалено напомпани".

"Състезаването трябва да се подобри. Да се намали въздушното съпротивление и да ни дадат по-добри гуми. Това е много, много важно: имаме нужда от по-добри гуми!"

