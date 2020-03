ФИА отговори на възражението

ФИА излезе с отговор на възражението, което седем отбора от Формула 1 направиха по повод обявеното по-рано тайно споразумение между асоциацията и Ферари. В края на предсезонните тестове ФИА оповести, че прекратява обследването на миналогодишния двигател на Скудерията, и че страните са постигнали споразумение, което ще остане само между тях.

Всички отбори, които не са задвижвани от двигател на Ферари, възразиха, че въпросът дали двигателят на италианския тим е легален или не, не може да остане без отговор, и че не е редно да се правят тайни спогодби. Днес ФИА отговори така:

"Продължителните и задълбочени изследвания, проведени през сезон 2019 повдигнаха съмнения дали задвижващата единица на Ферари работи в рамките на регламента през цялото време. Скудерията категорично се противопостави на съмненията като заяви, че техният двигател винаги е работил според регулациите".

"ФИА не беше напълно удовлетворена, но прецени, че бъдещи действия няма да доведат непременно до неоспорими изводи, тъй като материята е твърде сложна, а освен това има физическа невъзможност да се предостави неоспоримо доказателство за нарушение на правилата".

По-нататък ФИА посочва, че поради посочените причини и съгласно съответните разпоредби в правилника е постигнато споразумение с Ферари за спиране на разследването. Конфиденциалността му също е защитена от въпросния правилник.

Преведено на човешки език, това означава, че на практика нищо не може да се докаже, така че няма смисъл да се продължава. Това изявление едва ли ще удовлетвори седемте отбора и вероятно напрежението ще ескалира.

