Биното предупреди: Ферари няма шанс в Австралия

Шефът на Ферари Матиа Биното е написал писмо до целия персонал, в което предупреждава, че болидът SF1000 няма шансове да се бори за победа в първия старт от сезона в Мелбърн и всички трябва да се примирят с това. Разбира се, възможно е това да е ход за заблуда на противника, но така или иначе над Скудерията в момента са надвиснали доста проблеми.

Над отбора все още тежи напрежението от очакванията за шампионска титла; колата загуби от преимуществото си в края на миналия сезон, а зимните тестове не бяха удовлетворителни. На всичко отгоре, заради тайното споразумение между Ферари и ФИА (относно разследването за легалността на миналогодишния им двигател) седемте отбора, които не са задвижвани от италиански двигател, заплашиха със съд. Към изброеното дотук следва да прибавим и логистичните проблеми, пред които е изправен италианският тим заради коронавируса.

Според сайта Motorsport Биното е написал в писмото си до екипа, да не таят надежди за първото състезание, а дори може би и за първите три старта. Според него, обаче, е възможно SF1000 да се подобри за новата надпревара в Нидерландия на пистата "Зандвоорт" в началото на май.

"Мисля, че изоставаме повече в квалификационните симулации, отколкото при състезателните, и това е нещо, което трябва да разгадаем, анализираме и да вземем мерки" отбеляза Биното.

