Болидът на Рено се нуждае от повече сцепление и притискане

Даниел Рикардо намира новия болид на Рено за по-добър от миналогодишния, но все пак смята, че има нужда от повече сцепление и притискателна сила, в сравнение с лидерите. Австралийският пилот завърши зимните тестове с трето най-добро време и заяви, че почти е почувствал максимума на колата.

"Подобрили сме цялостния баланс на болида, сега задницата е по-добре" обясни Рикардо. "Успяваме да излизаме по-твърдо от завоите, така че има напредък. Досега надеждността и т. н. са добре. Това беше приоритет за тази година, така че за момента е добре".

"За слабостите на колата… Като гледах обиколка на Ботас миналата седмица, а и като се сравняваме с Мерцедес например, те имат много стабилно задно сцепление, а и отпред също. Имат много висока скорост в завоите и могат да влизат доста агресивно. Задницата е като посадена. На нас ни трябва повече сцепление и притискане."

Ricciardo says Renault latest #F1 car is an improvement on its predecessor but still lacks downforce and grip compared to the front-running teamshttps://t.co/H07ZqKXmyi