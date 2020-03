Ландо Норис не смята да взима някакви особени предпазни мерки срещу коронавируса, с изключение на това, че избягва да се здрависва със своя съотборник Карлос Сайнц. В навечерието на Гран при на Австралия Формула 1 се опитва да засили хигиената и превенцията: на пилотите, например, е забранено да се здрависват, за да не обменят болестотворни бактерии и вируси.

"Аз поначало не се здрависвам с Карлос" сподели Норис пред Ройтерс. "Обикновено му вкарвам един тупаник или той на мен".

На въпрос как смята да се пази, Ландо посочи "обичайните неща": "Не пипам неща, които ги пипат много хора. Нормални работи. Без ръкостискане, повече лакти или ръкомахане…"

'I normally punch him or he punches me!' https://t.co/nC7KwtEtCg pic.twitter.com/MSsPcqx2K8