Фетел и Биното може да напуснат Ферари заради сделката с ФИА

Бившият пилот от Формула 1 Тимо Глок е на мнение, че Себастиан Фетел и Матиа Биното може да се разделят с Ферари като последствие от скандала със сделката между италианския тим и ФИА. Тайното споразумение за прекратяване на разследването на двигателя на Скудерията разгневи останалите отбори, които заплашиха със съд. Според Глок всичко това може да има негативни последици върху сезона за Ферари, който е и последен от договора на Фетел.

"Представям си как това може да бъде поводът за него да си каже: "Стига толкова" заяви Глок. На въпрос къде би могъл да отиде четирикратният световен шампион, той отговори така: "Може би в Макларън. Там шеф е немецът Анреас Зайдъл, с когото напоследък вървят все нагоре. Според мен той със сигурност би се радвал да има в отбора си опитен немец".

И докато Фетел би могъл просто да си тръгне от тима, за Матиа Биното нещата стоят по-различно, смята Тимо Глок.

"Така е в бизнеса – този, който носи отговорността, трябва да си вземе шапката и да си тръгне. Защото той е знаел какво се случва, както и че трябва да понесе последствията, ако нещо се обърка".

