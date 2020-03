Болидите за 2020 са по-бързи, но са по-зле в преследването

С всяка изминала година болидите във Ф1 стават по-бързи: през 2019 бяха подобрени рекордите на 14 от 21 писти. Високата скорост, обаче, идва за сметка на все по-трудното преследване на друга кола. Мръсният въздух от предния болид намалява значително притискането на преследвача, а това естествено намалява броя на изпреварванията.

Промените в правилата за 2021 са насочени именно към преодоляване на този проблем. Тази година, обаче, всичко е по старому, ако не и по-зле: "Чувствам, че сме по-бързи от миналата година" сподели Даниел Рикардо. "Заради по-високата скорост генерираме повече мръсен въздух. Накратко казано, на писта като "Каталуния", където има много скоростни завои в първите два сектора, е много трудно да следваш някого".

Бившият съотборник на Рикардо в Ред Бул Макс Верстапен се изказа още по-крайно: "Невъзможно е да следваш друга кола".

