Рено показа истинските си цветове и нов спонсор

Рено най-после показа цветовете, с които ще се състезава през 2020, както и обяви привличането на нов главен спонсор. Официалното име на отбора ще бъде Рено DP World F1 Team. Компанията DP World е базирана в ОАЕ и се описва като "водещ доставчик на смарт-логистични решения". Спортният директор на френския тим Жером Стол заяви, че новото партньорство ще позволи на двете страни "да изследват нови начини за подобряване на ефективността и намаляване на въздействието върху природата".

Досега новият болид на Рено беше показан само в специалната черна боя, която беше преназначена само за тестовете в Барселона. В предстоящия старт на сезона в Мелбърн тимът се завръща към традиционната жълто-черна комбинация.

DP World and Renault F1 Team have signed an agreement making @DP_World the Global Logistics Partner and Title Partner of the team, which will become the Renault DP World F1 Team as from the 2020 season.

