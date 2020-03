Жан Тод отговори на протеста срещу тайното споразумение с Ферари

Жан Тод сам е взел решението да се прекрати разследването срещу неговия бивш тим Ферари. Така отговори президентът на ФИА на протеста, който вдигнаха седем от Ф1 отборите срещу тайното споразумение между управителния орган на спорта и Скудерията.

"Имаше три възможни варианта" пише Тод в писмо до седемте отбора. "Случаят да бъде приключен, да бъде пренасочен към Международния трибунал или да се постигне споразумение. Според юридическите и дисциплинарни правила на ФИА, такива решения се взимат от президента на ФИА".

Седемте тима (Мерцедес, Ред Бул, Макларън и всички останали, които не са клиенти на Ферари) бяха поставили краен срок да получат обяснение и Тод отговори преди той да е изтекъл. Отговорът му, обаче, едва ли ще задоволи отборите, предвид тежките въпроси, които бяха зададени:

"Защо споразумението е конфиденциално?

Разбираме, че Ферари са нарушили техническите регулации – кои точно и защо?

Защо нарушението не е разкрито публично?

Какви са санкциите, наложени от това споразумение?

След като ФИА не разреши проблема по прозрачен начин, защото отборите трябва да продължават да се доверяват на организацията, че е в състояние да регулира спорта справедливо от 2021 нататък – когато трябва да се подпише Споразумението Конкорд, което все още се договаря?"

Тод обясни, че не може да оповести публично споразумението, без да има съгласието на Ферари за това. Ферари, от своя страна, продължават да отричат, че са нарушили правилата.

FIA boss and former Ferrari CEO Jean Todt says he struck secret deal with his old team over engine https://t.co/gXkzvYJliF pic.twitter.com/DPOesxFUH9