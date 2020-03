Мерцедес със спешни поправки по двигателя

Мерцедес са предприели спешни поправки по двигателя, за да предотвратят повторна поява на проблемите, които имаха по време на зимните тестове в Барселона. На "Каталуния" шампионите се сблъскаха с неочаквани повреди, свързани с издръжливостта на задвижващата единица. Както на Мерцедес, така и на клиентите им от Уилямс се наложи на няколко пъти да сменят двигатели.

"Дали е притеснително? Със сигурност" коментира Люис Хамилтън. "Обикновено на зимните тестове сме доста по-уверени в издръжливостта, така че нещата не бяха перфектни".

В крайна сметка, инженерите са провели детайлен анализ и са установили източника на проблемите. Поправките са налице преди старта на сезона в Мелбърн този уикенд.

"Доволни сме, че срещнахме тези проблеми по време на тестовете, отколкото в състезателен уикенд, защото вече работихме по отстраняването им без да се налага да търпим наказания" обясни Тото Волф.

