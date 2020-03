Гран при на Австралия най-вероятно се отлага заради коронавируса

Гран при на Австралия е отложено заради коронавируса – така твърди БиБиСи, която се позовава на свои високопоставени източници от Формула 1. На този етап все още няма официално изявление.

Сезонът трябваше да започне този уикенд в Мелбърн, но пандемията застигна и Австралия. В екипа на Макларън беше установен заразен човек с COVID-19. Отборът веднага реши да оттегли участието си в състезанието. Този ход предизвика известен смут и Ф1 започна интензивни консултации.

Към момента в интернет циркулират противоречащи си новини: БиБиСи твърди, че състезанието няма да се състои, докато други източници излизат с информация, че надпреварата все пак ще протече по график. Паниката и объркването са големи, очаквайте подробности.

BBC Sport - Coronavirus: Australian Grand Prix postponed, according to two senior F1 sources https://t.co/ofvvIIW3PX