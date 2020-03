Какво да очакваме след отлагането на старта на сезона във Ф1

Гран при на Австралия беше официално отменено само два часа преди началото на първата свободна тренировка. В четвъртък вечерта БиБиСи информира, че решението вече е било взето, позовавайки се на сигурни източници от ръководството на Формула 1. Същевременно, обаче, официално потвърждение нямаше, а в мрежата циркулираха и противоположни твърдения – че състезание все пак ще има.

If you are confused about the status of the Australian F1 GP, join the club

"Ако сте объркани какво става с Гран при на Австралия – заповядайте в клуба" написа в Туитър коментаторът на Скай Спортс и бивш Ф1 състезател Мартин Брандъл. Официалното изявление от страна на Ф1, ФИА и организаторите на Гран при на Австралия дойде късно през нощта българско време.

Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH