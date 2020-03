Официално: сезонът във Ф1 ще започне в края на месец май

Сезонът във Формула 1 няма да започне преди края на месец май заради коронавируса, стана ясно от официално изявление на ФИА и Ф1. Състезанията в Бахрейн и Виетнам са отменени със сигурност. Гран при на Бахрейн трябваше да се проведе на 22 март при празни трибуни, такава ще е съдбата и на надпреварата във Виетнам, която трябваше да дебютира на 5 април. При положение, че кръгът в Китай също беше канселиран, следващата дата в календара е 3 май, когато е насрочено Гран при на Нидерландия.

В официалното изявление се казва, че началото на сезона би трябвало да се постави някъде в края на май. Тъй като ситуацията се развива твърде динамично и е непредсказуема, ФИА и Ф1 ще обсъждат допълнително как да се процедира. С други думи, домашното състезание на Макс Верстапен и след това Гран при на Испания също са под въпрос. В предпоследния уикенд на май по програма е Гран при на Монако.

Отмяната на Гран при на Австралия беше решена след като един от общо осемте изследвани даде положителен резултат за COVID-19. Той е служител на Макларън, които в последствие първи заявиха, че няма да участват, и поставиха под карантина още 14 души от персонала си.

Due to the continued global spread of COVID-19 and after ongoing discussions with the FIA, and race organisers a decision has been taken by all parties to postpone the Bahrain Grand Prix and the Vietnam Grand Prix due to take place on March 20-22 and April 3-5 respectively#F1 pic.twitter.com/btpFLckwtO