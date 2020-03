Верстапен и Норис ще се състезават виртуално

Макс Верстапен и Ландо Норис ще се състезават срещу топ геймъри във виртуалния свят на Формула 1, след като стартът на сезона в Австралия пропадна. Пилотът на Макларън ще участва в е-спортната надпревара "Не Гран при на Австралия", която ще се излъчва на живо онлайн в 19:45 българско време.

Racing in Australia but not actually in Australia. Lights out at 17:45 GMT on @Twitch pic.twitter.com/FZ50BM92QF