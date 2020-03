Хамилтън не е за Ферари

Докато сезонът във Формула 1 не успя да започне заради пандемията от COVID-19, бившият собственик и гуру на спорта даде пространно интервю, в което засегна множество теми. Един от въпросите към него беше как ще коментира вероятността Люис Хамилтън да отиде във Ферари.

"Ако бях на негово място, щях да си стоя в Мерцедес. Там си му е добре, там той командва. Отборът го подкрепя и защитава. Във Ферари не е за него. Те са италианци. За начало ще трябва да научи езика, за да разбере какво говорят зад гърба му."

"Проблемът с италианците е, че те не искат да се карат с никого, не искат никакъв спор. Вместо да кажат на някого, който си върши зле работата - "Стегни се, за да не те стегна аз!", те казват: "Дай да отидем на вечеря и да поговорим, да бъдем приятели".

