Ферари затваря фабриката в Маранело

Ферари затвориха своята фабрика в Маранело, в това число и всички Ф1 операции, като резултат от мерките срещу пандемията от новия коронавирус. Италия се превърна в основно огнище на заразата и правителството предприе много сурови решения. Някои бизнеси имат възможност да продължат, но производството на коли не може да продължи, тъй като възникват непреодолими проблеми с доставките на части и суровини.

В официално изявление се съобщава, че производството в Маранело и Модена спира веднага до 27 март, а Ф1 отборът прекратява дейност. Персоналът ще продължи да работи дистанционно от вкъщи, доколкото е възможно.

Генералният директор Луис Камилери изразява благодарност към всички служители на Ферари за тяхната преданост и готовност, която е определяща за самата марка. "Нашите клиенти и фенове също са приоритет за нас, особено сега, когато се подготвяме за силен рестарт".

