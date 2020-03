Състезанието в Баку също изглежда застрашено

Сезонът във Формула 1 е изправен пред голяма неяснота и много зависи от развитието на ситуацията с пандемията от коронавируса. Надеждите са стартът да бъде сложен в края на май в Монако, но на този етап нищо не е сигурно.

Азербайджанската преса пише, че страната е отменила всички спортни събития. Твърди се, че тече обсъждане надпреварата, насрочена за 7 юни, да бъде преместена по-късно. От своя страна Рос Браун все пак е оптимист, като очаква с размествания в календара и вмъкване на кръгове през август сезонът да бъде спасен.

"Сезонът ще започне по-късно, но смятам, че ще бъде все така вълнуващ" заяви Браун.

Even Baku's June race now in doubt#F1 News Stories & Updates #Formula1 #AustralianGP #2020F1

