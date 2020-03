Строл купи още акции от Астън Мартин, защото цената се срина

Милиардерът Лорънс Строл и неговият консорциум са купили още акции в Астън Мартин, възползвайки се от срива на цените на борсата, получил се заради коронавируса. Бащата на Ланс Строл отначало е имал 16.7% дял в компанията за луксозни автомобили, а сега го е увеличил до 25%. Астън Мартин ще се интегрира напълно във Ф1 чрез сегашния тим Рейсинг Пойнт през 2021.

"Няма промяна в нашето намерение да помогнем на компанията да си осигури необходимото финансиране, за да преодолее този труден период, да стабилизира бизнеса си и да докаже дългосрочния си потенциал" заяви Лорънс Строл.

Стана ясно още, че досега милиардерът е инвестирал над 55 млн. паунда, в близко бъдеще ще даде още 20, а в дългосрочен план инвестицията ще достигне внушителните 262 млн.

