Фетел съзнава, че времето му изтича

Себастиан Фетел все по-често разсъждава по въпроса какво го очаква в следващите години, признавайки, че времето му като спортист е ограничено. Себ започна кариерата си във Формула 1 като тест пилот на БМВ Уилямс. По-късно имаше два стинта в Торо Росо и Ред Бул – където постигна четирите си поредни световни титли.

След това Фетел осъществи мечтата на всеки пилот – да кара за Ферари, но там успехите му се ограничиха до отделни победи, а кариерата му като че ли тръгна надолу. Договорът му със Скудерията изтича в края на 2020, а за момента не е ясно дали ще бъде подновен. Ще бъде важно как се представи той през тазгодишния сезон, което става още по-неясно заради хаоса с коронавируса.

"Ако трябва да съм реалист, няма да съм тук след 10 години, защото човек осъзнава, че времето на спортистите е ограничено" споделя Фетел. "Къде ще бъда след 10 години? – това е въпрос, който си задаваш много по-често на 30 или 32, отколкото на 20. На 20 всичко може да бъде същото или различно, но на 30 започваш да забелязваш предстоящия край, независимо дали го искаш. Глупаво е да го отричам, но пък това не означава, че всеки ден ставам с мисълта какво ще правя след пет години…"

"Намирам се в позиция, в която вероятно мога да пробвам много неща, щом реша да напусна Ф1. Може би ще се състезавам другаде, в друга дисциплина или пък да правя нещо съвсем различно. Ново предизвикателство. Имам някои идеи, но още не съм взел решение. Още съм тук".

