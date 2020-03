Бърни Екълстън назова най-великия пилот на всички времена

Бившият собственик на Формула 1 Бърни Екълстън беше неразделна част от спорта повече от половин век. Пред очите му са минали най-големите имена за пет десетилетия. В пространно интервю, което даде пред Дейли Мейл по множество теми, 89-годишният британец сподели своето мнение кой е най-великият пилот на всички времена:

"Ален Прост. Той никога не получаваше много подкрепа от отбора си. Пък и тогава те не получаваха толкова много помощ от питуола. Когато светлините угаснеха, той беше сам за себе си. Сам си следеше гумите, също и спирачките, а беше страхотно бърз. Почти спечели още два шампионата. Щяха да му станат шест, но цифрите са маловажни".

"Бих споменал също и Нелсън Пикет, който се справяше много добре в кола, която беше средна работа. Стърлинг Мос задължително го включвам в топ 4. Фанджо – той просто успяваше. Люис е много добър. Топ 4 или 5, или колкото и да е, но е трудно да се каже кой е най-добър. Люис има най-добрата кола и най-добрия отбор. Всичко му е най-доброто".

