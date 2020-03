Мерцедес няма да затварят фабриките

Отборът на Мерцедес няма да спира работа и ще държи отворени фабриките във Великобритания, независимо от проблемите с коронавируса. От тима заявиха, че целият персонал, който е пътувал до Австралия, е влязъл в доброволна карантина за две седмици. Решението е взето, тъй като член на екипа на Макларън беше диагностициран с COVID-19.

За момента в Мерцедес няма болни служители, така че фабриките в Бракли и Бриксуърт ще продължат работа до второ нареждане. От отбора на Рено също заявиха, че техните хора, които са били в Мелбърн, ще останат в изолация.

При Ферари нещата са по-сложни, тъй като положението в Италия е най-тежко от цяла Европа. Скудерията обяви, че спират работа до края на месеца. Междувременно остава неясно кога ще започне сезон 2020.

