Отборите гневни от опцията за ранна ваканция

Планът за спасяване на сезона във Формула 1 включва опцията лятната ваканция да бъде издърпана преди неговото начало. Отборите изглежда са доста гневни от тази възможност, тъй като шестте седмици задължителна почивка може да започнат още сега, а тя би била пропиляна в условията на пандемия от COVID-19.

За да има сезон 2020, няма да остане време за ваканция през август, защото тогава ще бъдат сместени някои от отложените стартове. Според правилата, през лятната почивка всички фабрики трябва да бъдат затворени. Тимовете са недоволни, защото ще трябва да освободят служителите си сега, когато целият свят е затворен от мерките срещу коронавируса.

Мнозина се намират под карантина или са блокирани далеч от семействата и близките си. На практика ваканция сега би означавало мнозинството от хората изобщо да нямат почивка до края на годината.

Teams 'very angry' over reports of early summer break



Reports F1 bosses want summer break in 'next six weeks'https://t.co/hoYwEQVO6z #F1 pic.twitter.com/VH3U8JMvXZ