Може да има и състезания с по-малко от 12 болида

Моторспорт директорът на Формула 1 Рос Браун заяви, че може да се провеждат състезания и с по-малко от 12 коли, ако това се наложи заради строгите мерки срещу коронавируса. По-рано този месец, когато ситуацията не беше толкова затегната в световен мащаб, Браун бе заявил, че не би било честно да има надпревара за шампионата, ако на някои отбори им е забранено да участват заради карантина.

Само че пред перспективата сезон 2020 да пропадне, Браун вече е променил гледната си точка: "Необходимо е да имаме 12 или повече коли, за да се проведе кръг от световния шампионат, но това, всъщност, зависи от ФИА. При извънредни обстоятелства те може да решат да допуснат и по-малко болиди, въпреки че в правилата пише 12".

Най-малко коли се състезаваха през 2014 – 18 на брой. През 2005 в Гран при на САЩ в състезанието стартират едва 6 болида, въпреки че 20 минават квалификацията. Най-малко коли в началото на сезона е имало през 1958 година, когато за първото състезание – Гран при на Аржентина – има само 10 участници.

