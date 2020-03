Формула 1 обсъжда отлагане на новите коли за 2021

Формула 1 обсъжда отлагане на новите технически регулации, които по принцип са планирани за следващия сезон, заради коронавируса. Дискусиите се провеждат днес между Либърти Медиа, ФИА и отборите. Шефът на Ферари Матиа Биното заяви пред официалния Ф1 сайт:

"Ще имаме конферентен разговор с останалите отбори, Ф1 и ФИА, за да обсъдим ситуацията и нейното отражение не само върху настоящия сезон, но и върху следващия".

"Трябва внимателно да анализираме всеки един аспект, в това число и евентуалното отлагане на премиерата на новите правила за 2021. При всички положения, от Ферари сме готови да поемем пълна отговорност за избор в името на абсолютния интерес на спорта – със сигурност не е време за егоизъм и тактики".

