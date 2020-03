Бъдещето на Фетел е в неговите ръце

Шефът на Ферари Ф1 Матиа Биното заяви, че бъдещето на Себастиан Фетел е в неговите собствени ръце. Тази година изтича договорът на четирикратния световен шампион и най-интересният въпрос е дали ще бъде подновен или не.

"Започнахме да говорим за нова сделка" сподели Биното пред официалния сайт на Ф1. "Важно е да го придвижим възможно по-скоро. Това не е въпрос, който ще оставим отворен до края на сезона. И за него и за нас е важно да имаме яснота колкото се може по-скоро".

"Той е в много добра форма. Смятам, че е фокусиран. Знае, че трябва да се представи добре. Сега е много важен момент от неговата кариера, защото каквото и да направи в началото на сезона, то ще бъде определящо за подновяването. Всичко е в неговите ръце. Смятам, че е мотивиран".

"Миналата година беше важна за него. Представянето на Шарл го свари неподготвен. Това вече не е така, той е наясно какъв е критерият и знае какво трябва да направи, така че смятам че добре се е подготвил през зимата."

