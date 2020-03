Официално Формула 1 отложи и състезанията в Монако, Испания и Нидерландия

Формула 1 официално отложи състезанията в Монако, Испания и Нидерландия. И трите старта трябваше да бъдат през май, но сега сезонът ще започне най-рано на 7 юни в Азербайджан. Новината дойде след конферентен разговор, проведен между Чейс Кери, Рос Браун, Жан Тод и шефовете на десетте тима.

"Заради продължаващата сложна и променлива глобална ситуация с COVID-19, ФИА, Ф1 и промоутърите на трите състезания взеха тези решения, за да се гарантира здравето и сигурността на пътуващия персонал, участниците в шампионата и феновете, което остава наша основна грижа" се казва в съвместно изявление.

По-нататък се споменава, че всички ще обсъждат евентуални алтернативни дати през годината, когато да се проведат отложените състезания. ФИА и Ф1 очакват шампионатът да стартира веднага, щом е безопасно.

