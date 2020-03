Потвърдено: новите регулации във Ф1 се отлагат за 2022

Формула 1, ФИА и всички отбори се съгласиха новите регулации да бъдат въведени с една година по-късно – през 2022. Решението беше взето по време на конферентен разговор в четвъртък между шефовете на отборите, президентът на ФИА Жан Тод, спортният директор на Ф1 Рос Браун и генералният директор на Либърти Медиа Чейс Кери.

Страните се съгласиха сегашните правила да важат и през 2021. Развитието на части, включително шаси и скоростна кутия, ще бъде замразено. На по-късен етап ще бъде позволено разработването на аеродинамични елементи.

Закъснението на новите правила ще има отражение върху финансовите възможности на отборите да развиват следващото поколение болиди, тъй като през 2021 ще бъде въведен нов бюджетен таван.

On Thursday, F1, the FIA and the 10 teams agreed to delay the introduction of the 2021 technical regulations by a year



Here's an in-depth look at the detail of the agreement and what it all means for the teams on and off the track #F1 https://t.co/YkpPLIiPTh