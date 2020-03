Спомен за Сена и неговата уникална техника (видео)

Един от най-великите пилоти във Формула 1 щеше да навърши на 21 март 60 години. Трикратният световен шампион Айртон Сена и до днес има милиони фенове по целия свят, а в родната му Бразилия е направо боготворен. Той е известен с уникалния си талант, а видеото е посветено на твърде необичайната му техника на ускорение в завоите.

Клипът е на английски, а авторът се е постарал да обясни какво прави техниката на сена толкова особена. Още преди влизането в завой Сена започва много интензивно да натиска и отпуска педала за ускорение, като това се чува по архивните видеозаписи от неговите състезания. Това агресивно подаване и отнемане на газ продължава през цялата дължина на завоя и на теория би трябвало да намали скоростта му.

Във видеото се обяснява, че съдейки по времената и бързината на Айртон, странната му техника очевидно работи за него. По негово време болидите във Формула 1 са с турбо двигатели и имат доста по-ниско притискане, в сравнение със съвременните.

Първата причина за този необичаен стил на Сена е свързан с баланса на тежестта: по принцип при интензивно спиране колата се накланя напред, а при рязко ускорение – назад; по начина на Айртон със светкавично подаване и отнемане на газ, болидът много по-малко се накланя, следователно тежестта му остава по-равномерна. Така се избягва поднасяне, въртене на гуми или недозавиване.

Вторият ефект, който бразилецът постига с техниката си, е свързан с турбото: при бързо редуване на натискане и отпускане на педала за ускорение, потокът на изгорелите газове не спира. По този начин турбото работи постоянно и не се появява турбо лаг. Техниката на Сена е изключително трудна за изпълнение и това е едно от нещата, които демонстрират огромния му талант.

Remembering the great @AyrtonSenna, on what would have been his 60th birthday.



What is your favourite Senna memory? #SkyF1 | #F1 pic.twitter.com/dTen3SkyJS